Ônibus saiu da capital paulista às 23h55 desta terça-feira (23) com destino a Bebedouro (SP) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/12/2025 11:13 | Atualizado 24/12/2025 11:13

Um ônibus com 42 passageiros e dois motoristas tombou, na manhã desta quarta-feira (24), em uma rotatória da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na entrada de Jaboticabal, no interior de São Paulo. Uma mulher, de 30 anos, e uma criança, de 3, morreram. Ao menos 29 pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado grave.

O ônibus saiu da capital paulista às 23h55 desta terça-feira (23) com destino a Olímpia (SP). O acidente ocorreu por volta das 6h. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública de SP ao jornal O Dia.

As causas ainda são investigadas, e as identidades das vítimas não foram divulgadas.