Bolsonaro foi internado nesta manhã para tratar uma hérnia inguinal bilateralFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Moraes autoriza filhos de Bolsonaro a visitarem ex-presidente durante internação
Ministro do STF determina que encontros sigam restrições aplicadas à ex-primeira-dama Michelle
MME fixa normas para situações de restrição temporária de fornecimento de energia
Portaria publicada no Diário Oficial estabelece diretrizes para ações emergenciais diante de risco iminente de suspensão no fornecimento, sob deliberação do CMSE
Litoral de São Paulo tem 22 praias impróprias para banho
Situação é melhor do que a registrada no ano passado
Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão em operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
Investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema
Acidente com ônibus no interior de SP deixa dois mortos e ao menos 29 feridos
Causas ainda são investigadas, e as identidades das vítimas não foram reveladas
Bolsonaro deixa a PF e segue para hospital onde será internado para cirurgia
Autorização para o procedimento foi dada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
