Ministério de Minas e Energia (MME) editou portaria normativaRafa Neddermeyer / Agência Brasil
MME fixa normas para situações de restrição temporária de fornecimento de energia
Portaria publicada no Diário Oficial estabelece diretrizes para ações emergenciais diante de risco iminente de suspensão no fornecimento, sob deliberação do CMSE
MME fixa normas para situações de restrição temporária de fornecimento de energia
Portaria publicada no Diário Oficial estabelece diretrizes para ações emergenciais diante de risco iminente de suspensão no fornecimento, sob deliberação do CMSE
Litoral de São Paulo tem 22 praias impróprias para banho
Situação é melhor do que a registrada no ano passado
Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão em operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
Investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema
Acidente com ônibus no interior de SP deixa dois mortos e ao menos 29 feridos
Causas ainda são investigadas, e as identidades das vítimas não foram reveladas
Bolsonaro deixa a PF e segue para hospital onde será internado para cirurgia
Autorização para o procedimento foi dada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
Congonhas recebe aval para voltar a operar voos internacionais
Manifestação favorável da SAC permite avanço do projeto da Aena, que prevê início das operações a partir de 2028
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.