Senador Flávio Bolsonaro leu uma carta escrita a mão pelo pai, Jair Bolsonaro (PL) - Reprodução/ redes sociais

Publicado 25/12/2025 10:18 | Atualizado 25/12/2025 10:24

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) leu uma carta escrita a mão pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta quinta-feira (25), minutos antes do ex-presidente ser submetido a um procedimento cirúrgico . A leitura aconteceu na calçada do Hospital DF Star, em Brasília. No documento, o ex-chefe do Executiva confirmou a pré-candidatura do filho à presidência da República em 2026.

Apesar de constar a data de 25 de dezembro, o parlamentar afirmou que a carta foi entregue a ele no dia 23, antes de Bolsonaro ser internado, por um advogado. De acordo com o senador, o texto foi escrito pelo ex-mandatário na Superintendência da Polícia Federal (PF).

"Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026", diz a carta assinada por Bolsonaro.

"Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim", afirma um outro trecho do documento.

"Para mim, a carta não muda nada. Como muitas pessoas tinham dúvidas porque não ouviram da boca dele e não viram uma carta assinada por ele, isso aqui tira qualquer sombra de dúvida. Para mim, não muda nada, mas para as pessoas que não estavam acreditando, pode ser que mude. Temos que buscar unidade para evitar que o PT destrua o nosso país", apontou Flávio.

O ex-presidente está internado em um hospital de Brasília para passar por uma cirurgia de correção de hérnia. A operação, prevista para começar às 9h desta quinta, deve durar de 3h a 4h.



Segundo o senador, Bolsonaro está sem soluços. Os médicos vão avaliar posteriormente a necessidade de um procedimento para solucionar o problema de saúde.



Leia a íntegra da carta:

"Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.



Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026.



Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.



Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.



Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade."