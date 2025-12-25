Caso foi registrado por câmeras de segurança do local - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Caso foi registrado por câmeras de segurança do localReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 25/12/2025 16:25 | Atualizado 25/12/2025 17:05

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao ministro Vinícius de Carvalho, controlador-geral da União, a abertura de processo interno para responsabilização e expulsão de David Cosac Junior, de 49 anos, analista de sistemas da CGU por agressão contra uma mulher e uma criança de apenas 4 anos.

"A agressão covarde de um servidor da Controladoria-Geral da União (CGU) contra uma mulher e uma criança, divulgada em vídeo pela Imprensa, é inadmissível e precisa de uma resposta firme do Poder Público, considerando tratar-se um servidor federal", afirmou Lula em publicação na rede social X. Lula reiterou que o combate ao feminicídio e a toda forma de violência contra as mulheres é um compromisso e uma prioridade de seu governo.

O presidente afirmou ainda que "não vamos fechar os olhos aos agressores de mulheres e crianças estejam eles onde estiverem, ocupem as posições que ocuparem". O presidente afirmou ainda que um servidor público deve ser um exemplo de conduta dentro e fora do local de trabalho.