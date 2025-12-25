Caso foi registrado por câmeras de segurança do localReprodução/ vídeo/ redes sociais
Lula pede expulsão de servidor da CGU que agrediu mulher e uma criança
O agressor é David Cosac Junior, de 49 anos, analista de sistemas da CGU. Caso aconteceu no dia 7 de dezembro, mas só ganhou repercussão nesta semana
Recomendação de prisão domiciliar para Bolsonaro deve ser avaliada 'passo a passo', diz médico
Especialista também afirmou que resolver questão do soluço do ex-presidente é 'ponto central'
Cirurgia de Bolsonaro termina 'sem intercorrências', diz Michelle
Procedimento durou cerca de 3h30
Com ajuda de hacker preso, quatro detentos fogem de presídio de BH com alvarás falsos
Conselho Nacional de Justiça informou que não houve ‘invasão estrutural’
SP: Jovem é preso após matar padrasto e ferir quatro pessoas em noite de Natal
Autor do crime não aceitava o relacionamento da mãe
