Acidente mata família inteira na véspera de NatalReprodução/redes scociais

Publicado 26/12/2025 14:57 | Atualizado 26/12/2025 14:57

Um acidente com dois carros deixou cinco mortos da mesma família na quarta-feira, 24, véspera de Natal, entre as cidades de Reginópolis e Iacanga, no interior de São Paulo. A colisão aconteceu na rodovia Hilário Spuri Jorge.



Três pessoas morreram no local e outras duas em unidades de saúde da região. Entre as vítimas, estavam duas crianças de 4 e 12 anos.



De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, após a batida, um dos carros pegou fogo. Com o impacto, parte dos ocupantes do mesmo carro foi arremessada para fora do veículo.

O motorista de 36 anos, identificado como Luís Carlos de Souza Pinheiro, que era o pai dos meninos e marido de uma das mulheres, identificada como Paula Daniela Martins, de 45 anos, chegou a ser levado para hospital em Iacanga, mas não resistiu. A outra mulher foi identificada como Dulcinéia Lozano, de 54 anos.



O motorista do carro que bateu no veículo da família se recusou a passar pelo teste do bafômetro. Mas, de acordo com a polícia, não havia sinais clínicos evidentes de embriaguez.



Nesta sexta-feira, 26, o portal G1 afirmou que o motorista teria dito em depoimento que ingeriu bebida alcoólica. Até o momento, no entanto, a Secretaria da Segurança não confirmou a informação.



A Polícia Civil investiga o caso e apura se houve homicídio culposo, quando não há intenção de matar.