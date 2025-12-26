Inmet emitiu alerta de perigo para SP, RJ e partes de MG, ES, GO, MS, PR e SCTomaz Silva / Agência Brasil
Veja as previsões para cada estado afetado
Rio de Janeiro: Todo o estado do Rio de Janeiro também está sob alerta de grande perigo. A onda de calor atinge a capital do estado, toda a região metropolitana, litoral e interior. A temperatura deve chegar aos 39ºC. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.
Espírito Santo: A parte sul do estado está sob alerta vermelho. Temperatura em Cachoeiro do Itapemirim chega aos 34ºC. Sem possibilidade de chuva.
Goiás: Sul de Goiás nas proximidades das fronteiras de Minas e de Mato Grosso do Sul tem forte calor. Itumbiara terá calor de 34ºC. Sem possibilidade de chuva.
Minas Gerais: Calor intenso na região do Triângulo Mineiro. Temperatura em Uberlândia chega aos 33ºC. Sem chuva.
Mato Grosso do Sul: Calor atinge o leste do estado. Temperatura em Três Lagoas chega aos 36ºC. Sem possibilidade de chuva.
Paraná: As áreas noroeste e central do estado recebem forte calor. A temperatura em Curitiba, capital, chega aos 31ºC. Há possibilidade de chuva isolada na parte da tarde. Londrina terá 34ºC e possibilidade de chuva e trovoadas.
Santa Catarina: O alerta de grande perigo do Inmet também vale para o norte de Santa Catarina, atingindo a cidade de Joinville, onde a temperatura pode chegar aos 32ºC.
