Carlos Chiarelli foi ministro da Educação e da Integração Latino-Americana no governo Collor federalReprodução / Youtube
Carlos Chiarelli, ex-ministro da Educação, morre aos 85 anos
Político estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa desde o dia 18 de dezembro
