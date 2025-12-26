Vítima nadava no local quando submergiu na águaArquivo / Divulgação / Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal
Corpo de homem que se afogou na represa Billings, em SP, é encontrado
Familiares acompanharam as buscas; identidade da vítima foi não divulgada
Corpo de homem que se afogou na represa Billings, em SP, é encontrado
Familiares acompanharam as buscas; identidade da vítima foi não divulgada
Carlos Chiarelli, ex-ministro da Educação, morre aos 85 anos
Político estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa desde o dia 18 de dezembro
Saiba quem é Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF preso após fugir para o Paraguai
Ex-servidor foi condenado a 24 anos e seis meses por integrar trama golpista
Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de enteada no hospital
Ministro mantém restrições à entrada de outras pessoas e proíbe uso de celulares e eletrônicos
Guarda civil é morto a tiros em churrasco na véspera de Natal em SP
Crime ocorreu em Arujá; suspeito de 40 anos é procurado pela polícia
Lula lidera cenários para 2026, mas enfrenta empates técnicos no segundo turno, diz pesquisa
Menor distância seria entre o petista e Jair Bolsonaro (PL), que está preso e inelegível
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.