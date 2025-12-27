Com o homem, foram encontrados R$ 245 mil em espécie - Divulgação / PF

Publicado 27/12/2025 09:56

Rondônia - Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (26), com R$ 245 mil e barra de ouro sem comprovação de origem lícita em Porto Velho. Segundo a Polícia Federal, ele é suspeito de praticar crime de lavagem de capitais.

A equipe policial recebeu informações de que o investigado vinha efetuando saques em espécie de valores elevados, possivelmente para dissimular ganhos ilícitos vinculados à extração, transporte ou comercialização irregular de ouro.

Após levantamento de dados, foi constatado que o homem possui antecedentes por lavagem de dinheiro e responde a procedimento por usurpação de bem da União.

Diante das informações, a equipe realizou diligências para o localizar. Durante a abordagem, foram encontrados R$ 200 mil em dinheiro na bolsa dele, além de mais R$ 45 mil no interior do automóvel.

Em revista, os agentes acharam uma barra de ouro pesando cerca de 285 gramas e três fragmentos de ouro embalados em papel, totalizando aproximadamente 300 g. Foi constatado, ainda, um comprovante de pesagem e grau de pureza do ouro, constando 97,1%.

O investigado poderá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União.