Com o homem, foram encontrados R$ 245 mil em espécie Divulgação / PF
Homem é preso com R$ 245 mil em espécie e barra de ouro
Segundo a Polícia Federal, ele é suspeito de praticar crime de lavagem de capitais em Porto Velho, Rondônia
PF cumpre 10 mandados de prisão domiciliar em operação contra condenados por trama golpista
Medida engloba réus dos núcleos 2, 3 e 4
Filho de senador, deputado federal renuncia ao cargo
Otto Alencar Filho saiu para tomar posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Hugo Motta defende debate 'sem ideologia' sobre fim da escala 6x1 em 2026
Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, a discussão deve envolver tanto trabalhadores quanto empresários
Silvinei Vasques é entregue à PF e retorna ao Brasil após prisão no Paraguai
Ex-chefe da PRF foi detido em Assunção ao tentar deixar o país com documentos falsos e será transferido para Brasília
Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge colégio centenário no RS
Políticos do Rio Grande do Sul lamentaram nas redes sociais
