Incêndio iniciou em um aparelho de ar-condicionado no quarto andar do prédioReprodução / TV Globo

Publicado 27/12/2025 11:36 | Atualizado 27/12/2025 11:44

São Paulo - Uma unidade do Einstein Hospital Israelita, no bairro de Perdizes, na Zona Oeste, registrou um princípio de incêndio na manhã deste sábado (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no quarto andar do prédio, a partir de um aparelho de ar-condicionado portátil.



A corporação informou que cinco viaturas foram mobilizadas para controlar as chamas. Os pacientes foram retirados do local em segurança.



Segundo assessoria de imprensa do hospital, o incidente começou por causa de um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado e o fogo foi rapidamente controlado.

A retirada de pacientes ocorreu como parte de um protocolo de segurança, enquanto havia a avaliação da possibilidade de as chamaras avançarem.

*Com informações do Estadão Conteúdo