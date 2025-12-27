Incêndio iniciou em um aparelho de ar-condicionado no quarto andar do prédioReprodução / TV Globo

Mais artigos de O Dia
O Dia
São Paulo - Uma unidade do Einstein Hospital Israelita, no bairro de Perdizes, na Zona Oeste, registrou um princípio de incêndio na manhã deste sábado (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no quarto andar do prédio, a partir de um aparelho de ar-condicionado portátil.

A corporação informou que cinco viaturas foram mobilizadas para controlar as chamas. Os pacientes foram retirados do local em segurança.

Segundo assessoria de imprensa do hospital, o incidente começou por causa de um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado e o fogo foi rapidamente controlado.
A retirada de pacientes ocorreu como parte de um protocolo de segurança, enquanto havia a avaliação da possibilidade de as chamaras avançarem.
*Com informações do Estadão Conteúdo