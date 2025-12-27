São Paulo - Uma unidade do Einstein Hospital Israelita, no bairro de Perdizes, na Zona Oeste, registrou um princípio de incêndio na manhã deste sábado (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no quarto andar do prédio, a partir de um aparelho de ar-condicionado portátil.
A corporação informou que cinco viaturas foram mobilizadas para controlar as chamas. Os pacientes foram retirados do local em segurança.
Segundo assessoria de imprensa do hospital, o incidente começou por causa de um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado e o fogo foi rapidamente controlado.
A retirada de pacientes ocorreu como parte de um protocolo de segurança, enquanto havia a avaliação da possibilidade de as chamaras avançarem.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.