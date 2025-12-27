A movimentação combinada de passageiros em voos domésticos e internacionais atingiu 117,7 milhões até novembroFAB/Divulgação
Brasil tem recorde antecipado em voos internacionais, revela Anac
No acumulado até novembro, 25,8 milhões de passageiros utilizaram rotas para fora do país
Abandono de animais domésticos cresce no fim de ano, aponta especialista
Campanha Dezembro Verde alerta para o cuidado responsável
Homem é preso com R$ 245 mil em espécie e barra de ouro
Segundo a Polícia Federal, ele é suspeito de praticar crime de lavagem de capitais em Porto Velho, Rondônia
PF cumpre 10 mandados de prisão domiciliar em operação contra condenados por trama golpista
Medida engloba réus dos núcleos 2, 3 e 4
Filho de senador, deputado federal renuncia ao cargo
Otto Alencar Filho saiu para tomar posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Hugo Motta defende debate 'sem ideologia' sobre fim da escala 6x1 em 2026
Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, a discussão deve envolver tanto trabalhadores quanto empresários
