A despedida a Mãe Carmen, neste sábado (27), foi marcada por um grande cortejo pelas ruas de Salvador, na Bahia. O Corpo de Bombeiros levou o corpo da ialorixá ao Cemitério Jardim da Saudade acompanhado de centenas de admiradores, que prestavaram suas últimas homenagens à líder do candomblé. 
Filha da lendária Mãe Menininha, Carmen morreu na madrugada de sexta-feira (26), aos 98 anos. Ela completaria 99 anos na segunda-feira (29). Muito respeitada também por famosos e políticos, a ialorixá estava internada há cerca de duas semanas por causa de uma gripe. 
Em nota divulgada no Instagram, o Terreiro do Gantois, o mais famoso da Bahia, afirmou que o retorno de Mãe Carmen ao Orun (mundo espiritual), aconteceu na sexta-feira, dia consagrado a Oxalá, orixá associado a criação e serenidade.
"Nos despedimos de sua presença física, mas afirmamos com convicção: seu axé permanece. Seus ensinamentos seguem vivos, sua missão continua inscrita na história e sua memória permanece como fonte de força, amor e sabedoria para as gerações que virão". 

 
