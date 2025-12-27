Bolsonaro passará por um novo procedimento na segunda-feiraFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Procedimento não garante fim das crises de soluço de Bolsonaro, diz médico
Previsão ainda é que o ex-presidente tenha alta na quarta-feira
AGU e CGU mudam regras de acordos de leniência e ampliam incentivos à audodenúncia
Portaria reorganiza as normas para negociação, assinatura e acompanhamento previstas na Lei Anticorrupção
Chuva forte deixa São Paulo em estado de atenção
Mais de 140 mil pessoas estão sem energia na capital e na Região Metropolitana
O que se sabe e o que falta esclarecer sobre a fuga de Silvinei Vasques
Ex-diretor-geral da PRF foi condenado pelo Supremo a mais de 24 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado
Greve na Petrobras: TST determina que ao menos 80% dos funcionários voltem à atividade
A multa, em caso de descumprimento da decisão judicial, foi fixada em R$ 200 mil por dia
Bolsonaro passa por novo procedimento para tratar soluços, diz Michelle
Ex-primeira-dama acompanha o marido no hospital
