Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em BrasíliaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 27/12/2025 20:30

São Paulo - A equipe médica do DF Star, responsável pelos procedimentos realizados no ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado, informou neste sábado, 27, que ele segue em cuidados pós-operatórios de uma herniorrafia inguinal bilateral por via convencional.

Foi realizado um bloqueio anestésico do nervo frênico direito, sob sedação, sem intercorrências, necessário após ex-presidente apresentar soluços na sexta-feira, 26.

Segundo comunicado divulgado à imprensa, em 48 horas, está programado um novo procedimento para bloqueio do nervo frênico esquerdo. Por fim, Bolsonaro deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos.