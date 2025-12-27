Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em BrasíliaMarcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro está em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral
Ex-presidente deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos
Trama golpista: prisões são mantidas após audiência de custódia
Moraes decretou medida contra 10 condenados
Toffoli nega recurso e diz que BC e diretor não são investigados no caso Master
Ministro do STF determinou que a acareação seja organizada por um juiz auxiliar de seu gabinete e conduzida pela Polícia Federal
Procedimento não garante fim das crises de soluço de Bolsonaro, diz médico
Previsão ainda é que o ex-presidente tenha alta na quarta-feira
AGU e CGU mudam regras de acordos de leniência e ampliam incentivos à audodenúncia
Portaria reorganiza as normas para negociação, assinatura e acompanhamento previstas na Lei Anticorrupção
Chuva forte deixa São Paulo em estado de atenção
Mais de 140 mil pessoas estão sem energia na capital e na Região Metropolitana
