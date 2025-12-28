Ataque a tiros deixou seis feridos - Reprodução / PM-Paraná

Ataque a tiros deixou seis feridosReprodução / PM-Paraná

Publicado 28/12/2025 11:27

Paraná - Um ataque a tiros em uma residência onde estavam 11 pessoas deixou ao menos seis feridos, entre eles três crianças, no município de Prudentópolis, na Região Centro-Sul do estado, na madrugada deste sábado (27). Segundo a Polícia Militar, um bebê de 9 meses morreu após o episódio.

A corporação informou ainda que, horas antes do crime, na noite desta sexta-feira (26), agentes atenderam a uma ocorrência de ameaça com arma de fogo envolvendo o casal. Na ocasião, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo companheiro.

Posteriormente, o homem foi até a residência de familiares da mulher, onde ela também se encontrava, e efetuou diversos disparos de arma de fogo. De acordo com relatos de testemunhas, um segundo suspeito participou do ataque. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Santa Tereza em Guarapuava.

Durante a ação criminosa, a vítima conseguiu fugir do local carregando o bebê de nove meses para uma área de mata próxima. No entanto, posteriormente, a criança veio a óbito. De forma preliminar, não foram constatados indícios de disparos de arma de fogo no corpo do bebê, conforme a PM.

Após o crime, o principal suspeito fugiu, mas abandonou o veículo utilizado na ação. Agentes militares realizaram diligências no local e apreenderam armas de fogo. As equipes seguem investigando para localizar o autor, o comparsa e esclarecer integralmente os fatos.

A reportagem do DIA procurou a Secretária de Saúde de Guarapuava para obter informações sobre o estado de saúde dos feridos, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.