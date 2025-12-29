De acordo com o Datafolha, o cenário é de estabilidade para o PT no terceiro governo Lula - Alex Silva/Estadão Conteúdo

Publicado 29/12/2025 09:23

São Paulo - O PT segue como o partido preferido dos brasileiros, citado por 24% dos entrevistados, feito que mantém desde o final da década de 1990. O PL vem em segundo lugar, citado por 12%, a sigla é alavancada na memória nacional pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, mostra pesquisa Datafolha. Contudo, 46% dos brasileiros dizem não ter preferência por nenhum partido político. O MDB, que foi o terceiro colocado, registrou 2% da preferência do eleitorado.

De acordo com o instituto, o cenário é de estabilidade para o PT no terceiro governo Lula, cujos índices variaram de 23% a 27%. Já a legenda de Bolsonaro alcançou índice recorde na série histórica, iniciada em 1989.

A pesquisa foi feita com 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 4 de dezembro, em 113 municípios. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.