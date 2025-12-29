De acordo com o Datafolha, o cenário é de estabilidade para o PT no terceiro governo Lula Alex Silva/Estadão Conteúdo
Datafolha: PT é partido preferido de 24%, seguido do PL com 12%; 46% dizem não ter preferência
Pesquisa foi feita com mais de 2 mil pessoas entre os dias 2 e 4 de dezembro
SP: Homem é morto a tiros e outro fica ferido em bar; Vídeo
Atirador chegou de moto, entrou no estabelecimento usando capacete e disparou contra as vítimas
Retrospectiva 2025: Brasil enfrentou ano cheio de embates políticos
Período foi marcado pelo julgamento da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro
Lula sanciona lei que libera poda de árvore quando órgão público se omitir
Para o senador Sérgio Moro, relator do projeto, a ideia é driblar a burocracia e agilizar procedimentos frente a sucessivas perdas de energia elétrica
Três pessoas são resgatadas após 20 horas à deriva em rio no interior de SP
Mudança repentina no tempo fez com que o barco virasse
Camarote cai, deixa feridos e interrompe show no litoral de SC
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura montada para instalação de um bar no térreo cedeu parcialmente
