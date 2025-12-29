Criminoso entrou no bar de capacete e atirou contra as vítimas em Taboão da SerraReprodução / Redes Sociais

SP - Um homem de 37 anos morreu e outro, da mesma idade, ficou ferido após serem baleados, na madrugada deste domingo (28), em um bar em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.
Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o atirador, que chegou em uma moto, entrou no estabelecimento, na Rua Paulo Augusto de Andrade, usando capacete, sacou a arma e disparou contra as vítimas. 
No vídeo, ainda é possível ver outro homem entrando em luta corporal com o suspeito na tentativa de contê-lo. No entanto, ele acabou sendo baleado. Na sequência, foi encaminhado para o Pronto Socorro Antena, onde recebeu atendimento médico e permanece vivo.
O criminoso realizou disparos na direção da cabeça da outra vítima, que chegou a ser levada à unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio no 1º Distrito Policial (DP) de Taboão da Serra.
A Polícia Civil analisa as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para tentar identificar e prender o suspeito.