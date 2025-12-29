Turistas foram agredidos por comerciantes em praia de Porto de Galinhas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/12/2025 09:54 | Atualizado 30/12/2025 11:15

Um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido, na tarde deste sábado (27), por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, após um desentendimento relacionado à cobrança por serviços oferecidos por barraqueiros.



O personal trainer Johnny Andrade e o companheiro, Cleiton Zanatta, relataram que as agressões começaram depois que questionaram o valor cobrado pelo aluguel de barracas e cadeiras.



"Quando fomos pagar a conta, o valor cobrado era outro, quase o dobro. Nós questionamos e eu falei: 'Cara, não foi esse o valor que você havia combinado com a gente'. Eu disse que não pagaria e que pagaria apenas o que havia sido combinado. Ele afirmou que pagaríamos, sim, aquele valor, pegou uma cadeira e a jogou em mim. Tentei me defender, mas fui jogado no chão", disse Johnny nas redes sociais.



Segundo o casal, na sequência, cerca de 15 pessoas partiram para cima deles e iniciaram as agressões. Em meio à confusão, os dois avistaram um salva-vidas e conseguiram fugir correndo. Ainda assim, afirmam que não receberam ajuda imediata de outras pessoas que estavam no local.



"Todo mundo filmando, mas ninguém nos ajudou. Até que o Corpo de Bombeiros nos colocou em cima do carro deles, mas, não contentes, continuaram nos agredindo e jogando areia no nosso rosto. Graças a Deus e ao salva-vidas conseguimos sair, porque, se não fossem eles, estaríamos mortos. Foi um massacre, um ato de atrocidade", relataram.



De acordo com a dupla, após as agressões, a equipe de salva-vidas os levaram até a delegacia de Porto de Galinhas. No entanto, devido aos ferimentos, eles foram orientados a buscar atendimento médico antes de prestar depoimento. Como não havia ambulância disponível para o transporte, precisaram se deslocar por meio de aplicativo até um hospital de Porto de Galinhas.



Após o atendimento inicial, receberam a informação de que a unidade não dispunha de exames de imagem, sendo necessário o encaminhamento para o Hospital de Ipojuca, novamente por transporte por aplicativo. Somente depois, também de Uber, retornaram à delegacia para registrar o boletim de ocorrência.



O casal afirmou ainda que pretende responsabilizar o poder público pelo episódio: "Intimo o prefeito a arcar com nossos prejuízos. Não vamos deixar isso barato. Já acionamos nossos advogados e vamos processar a prefeitura e o Estado de Pernambuco", disse Johnny.

Em nota, a Prefeitura de Ipojuca lamentou a situação e informou que as autoridades competentes vão investigar os envolvidos e adotar as medidas legais cabíveis. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), classificou a agressão como "crime grave". Ela relatou que 14 dos agressores foram identificados e serão indiciados.



Segundo a governadora, a Secretaria de Defesa Social vai tomar todas as providências possíveis contra os agressores.



"Porto de Galinhas é um lugar que todo pernambucano tem no coração, é o quarto maior destino turístico do Brasil e o que aconteceu é absolutamente inadmissível", disse.

*Reportagem do estagiário João Santos, sob supervisão de Raphael Perucci