Espigão cometeu gafe ao convidar o falecido Brizola para participar da mesa na sessãoReprodução / Câmara Municipal de Viamão

Publicado 30/12/2025 10:02 | Atualizado 30/12/2025 15:05

Rio Grande do Sul - O vereador Luisinho do Espigão (PSDB) "convidou" Leonel Brizola para comparecer à mesa de homenagens durante uma sessão da Câmara Municipal de Viamão, Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). O episódio viralizou nas redes sociais, pois o político, ao que parecia, não sabia que o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul havia morrido em 2004.

Vereador comete gafe ao "convidar" o falecido Brizola para sessão da mesa



Reprodução / Câmara Municipal de Viamão pic.twitter.com/85hzvI3I9I — Jornal O Dia (@jornalodia) December 30, 2025

Nas imagens, é possível ver Espigão, presidente em exercício da Câmara, protagonizando a gafe que gerou diversas críticas. A sessão foi realizada no dia 18 de dezembro, mas a situação só viralizou nos últimos dias.

O erro ocorreu quando o vereador homenageava a Escola Técnica de Agricultura Leonel de Moura Brizola. Em seguida, por repetidas vezes, convidou Brizola para participar da mesa das autoridades e, como "já era esperado", ele não compareceu.



Leonel de Moura Brizola morreu em junho de 2004 e foi uma das principais lideranças políticas do país. Fundador do Partido Democrático Trabalhista (PDT), ficou marcado por sua atuação em pautas nacionais, principalmente na defesa da educação pública.

Ao longo da carreira, Brizola governou o Rio Grande do Sul, entre 1959 e 1963, e o Rio de Janeiro em dois mandatos, de 1983 a 1987 e de 1991 a 1994.

* Reportagem do estagiário João Santos, sob supervisão de Raphael Perucci