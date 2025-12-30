Ao todo, o Estado de São Paulo teve, de janeiro a outubro deste ano, 207 registros de feminicídioPixaBay
A legislação considera feminicídio quando um assassinato envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima.
Em entrevista à Rádio Eldorado, a socióloga Silvana Mariano, coordenadora do Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina, disse que a proteção deve ir além de ações de segurança pública e envolver políticas públicas para abordar a desigualdade de gênero já no ambiente escolar.
Ela também defendeu medidas mais urgentes de assistência às mulheres, como o oferecimento de abrigos e de pagamento de aluguel para que elas se sintam encorajadas a sair da casa onde vivem com o agressor. "Uma característica do feminicídio envolve a brutalidade. É uma morte em que a causa já é a desigualdade entre homens e mulheres. A espetacularização da violência e da morte é uma das suas dimensões", afirmou.
