Ao todo, o Estado de São Paulo teve, de janeiro a outubro deste ano, 207 registros de feminicídio - PixaBay

Ao todo, o Estado de São Paulo teve, de janeiro a outubro deste ano, 207 registros de feminicídioPixaBay

Publicado 30/12/2025 12:48

A cidade de São Paulo registrou, de janeiro a outubro de 2025, o maior número de feminicídios desde o início da séria histórica, em 2015, quando o crime foi tipificado em lei federal. Somente neste ano, foram 53 casos. Ao todo, o Estado de São Paulo teve, de janeiro a outubro deste ano, 207 registros de feminicídio.

No País, dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que de janeiro a setembro de 2025 mais de 2,7 mil mulheres sofreram esse tipo de crime. Outras 1.075 morreram vítimas de feminicídio.



A legislação considera feminicídio quando um assassinato envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima.



Em entrevista à Rádio Eldorado, a socióloga Silvana Mariano, coordenadora do Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina, disse que a proteção deve ir além de ações de segurança pública e envolver políticas públicas para abordar a desigualdade de gênero já no ambiente escolar.



Ela também defendeu medidas mais urgentes de assistência às mulheres, como o oferecimento de abrigos e de pagamento de aluguel para que elas se sintam encorajadas a sair da casa onde vivem com o agressor. "Uma característica do feminicídio envolve a brutalidade. É uma morte em que a causa já é a desigualdade entre homens e mulheres. A espetacularização da violência e da morte é uma das suas dimensões", afirmou.