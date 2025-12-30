Iniciativa surgiu a partir de uma demanda apresentada pelos próprios influenciadores petistasDivulgação/Site PT
PT lança cartilha com orientações jurídicas para influenciadores e militância digital pró-Lula
Manual tem mais de 90 páginas
MG: Turista morre após passar mal na saída de tirolesa durante queda de raios
Empresa afirma que atividade ocorreu normalmente
SP: Homem é preso após atear fogo na companheira em discussão por ciúmes
Vítima, de 28 anos, teve queimaduras de terceiro grau em 75% do corpo
Ladrão de jet ski que assaltou e agrediu casal de caiaque é preso em SP; Vídeo
Jovem de 18 anos foi reconhecido por policiais após ter participado de uma tentativa de latrocínio contra três pessoas no município de São Vicente
O que comerciantes disseram sobre a agressão a um casal em Porto de Galinhas
Barraqueiros negam ter sido homofóbicos
Supremo dá autonomia para PF colher depoimentos e decidir sobre acareação
Ministro Dias Toffoli havia rejeitado o recurso da PGR contra a audiência
