Mulher morreu após passar mal na saída de tirolesa em São Thomé das LetrasReprodução / Internet

Publicado 30/12/2025 08:56 | Atualizado 30/12/2025 09:04

Minas Gerais - Uma turista morreu, neste domingo (28), após ter sentido um mal-estar na saída de um passeio de tirolesa em São Thomé das Letras, na região da Serra da Mantiqueira. Segundo a administração da empresa, o acidente pode estar relacionado a um raio que foi avistado em diferentes pontos da cidade.

Em nota, a Tirolesa Pôr do Sol informou que a mulher participou da atividade normalmente, sem qualquer intercorrência durante a descida. Ainda de acordo com a empresa, ela concluiu o percurso em boas condições, chegou ao ponto final em segurança e já não estava mais conectada aos equipamentos quando apresentou o mal-estar.

"Esclarecemos que o ocorrido está relacionado a um raio que foi avistado em diversos pontos da cidade, inclusive com queda de energia elétrica, não sendo possível afirmar com precisão o ponto exato de sua incidência", afirmou.

A equipe do local prestou atendimento imediato e encaminhou a turista ao hospital, mas ela não resistiu. Até o momento, não há confirmação da causa do mal-estar.

A administração da empresa ainda disse que não houve falha técnica, acidente ou incidente durante a operação. A nota destaca que a estrutura e os equipamentos estavam íntegros e dentro dos padrões de segurança exigidos.

Segundo o comunicado, não havia incidência de raios nem chuva no local, e afirma que o evento registrado foi o primeiro raio de maior intensidade, percebido de forma ampla na cidade.

"Possuímos registros em vídeo, inclusive com imagens feitas por drone, que mostram a participante concluindo a atividade normalmente e chegando ao final do percurso em segurança. As imagens também demonstram que, no local da tirolesa, o tempo encontrava-se aberto no momento da descida", destacou.

Por fim, a empresa encerra prestando condolências e homenagens a família e amigos da vítima. Em nota enviada ao DIA, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que ainda não houve registro de encaminhamento do corpo ao Posto Médico-Legal, nem mesmo acionamento de perícia.

Registro de Raios em MG

De acordo com o Climatempo, São Tomé das Letras registrou 149 raios desde as 15h de domingo (28), sendo 48 descargas que atingiram o solo.

Devido ao alto índice de raios, a Defesa Civil Municipal reforçou, por meio de um comunicado nas redes sociais, um alerta de segurança à população, destacando que descargas elétricas representam risco elevado à vida.



O órgão orienta a interrupção imediata de atividades ao ar livre durante trovoadas e recomenda que as pessoas busquem abrigo em locais fechados e seguros.