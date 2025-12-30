Na operação, as equipes da PRF têm como objetivo reduzir o número de mortes nas viasPRF/Divulgação
PRF reforça fiscalização nas rodovias federais durante o Ano Novo
Ação visa combater à embriaguez no volante
Prefeitura interdita barraca onde casal de turistas foi agredido em Porto de Galinhas
Crime ocorreu após desentendimento acerca do valor cobrado pelo uso das cadeiras na praia
Governo divulga calendário de feriados e pontos facultativos em 2026; Veja datas
Cronograma estabelece 10 feriados nacionais para o próximo ano
Vídeo: Vereador comete gafe ao 'convidar' Leonel Brizola para homenagem
Episódio aconteceu na Câmara Municipal de Viamão, em Porto Alegre; Ex-governador do Rio Grande do Sul e RJ morreu em 2004
PT lança cartilha com orientações jurídicas para influenciadores e militância digital pró-Lula
Manual tem mais de 90 páginas
MG: Turista morre após passar mal na saída de tirolesa durante queda de raios
Empresa afirma que atividade ocorreu normalmente
