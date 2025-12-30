Na operação, as equipes da PRF têm como objetivo reduzir o número de mortes nas vias - PRF/Divulgação

Publicado 30/12/2025 11:36

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta terça-feira (30), a Operação Ano Novo, com foco no combate à embriaguez ao volante. Até o próximo domingo (4), agentes reforçam a presença nas rodovias federais.

Na operação, as equipes da PRF têm como objetivo reduzir o número de mortes nas vias, muitas delas evitáveis caso motoristas não consumissem bebidas alcoólicas antes de conduzir veículos.

Esta é a segunda iniciativa no âmbito da Operação Rodovida. A primeira ocorreu durante o Natal, entre os dias 23 e 28 de dezembro. Lançado neste mês, o programa, coordenado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), reforça a fiscalização e as ações de conscientização de motoristas em todo o País.

A Operação Rodovida segue até o Carnaval e integra o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que tem como meta reduzir em pelo menos 50% o número de mortes no trânsito brasileiro até 2030.

Entre os dias 23 e 28 de dezembro, durante a ação de Natal, nas rodovias federais do Rio de Janeiro, foram registrados 122 acidentes, com 131 feridos e 7 mortes.