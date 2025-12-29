Temperatura tende a amenizar nos próximos dias, com a chegada de mais chuva - Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 29/12/2025 10:32 | Atualizado 29/12/2025 10:38

A virada do ano deve ser com chuva em São Paulo e outras regiões do Sudeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O calor segue intenso até os primeiros dias de 2026, mas sem os recordes de temperatura quebrados nas últimas 48 horas.

Na tarde do último domingo de 2025, a região metropolitana de São Paulo registrou a maior temperatura máxima já observada em dezembro: 37,2ºC. Até então, o maior valor era o registrado no último mês do ano de 1998, 35,1ºC.

Dados do Inmet e do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro) divulgados pela Defesa Civil de São Paulo mostram que em alguns lugares do Estado as máximas superaram os 42ºC.

"O cenário reflete a atuação persistente de uma massa de ar quente, responsável por temperaturas elevadas e sucessivos recordes, especialmente em áreas urbanas, onde os efeitos do calor são potencializados", informou o Inmet.

Temperaturas acima da média

A onda de calor que atinge Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil há cerca de uma semana, com temperaturas até 5º acima da média para o período, segue com alerta vermelho (de grande perigo) ao menos até as 18h desta segunda-feira, 29, de acordo com o Inmet.

A máxima pode chegar a 31ºC, mas há um alerta para a formação de pancadas de chuva isoladas, típicas de verão, entre a tarde e a noite. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, a previsão é de chuva de forte intensidade, com potencial de queda de árvores e alagamentos.

A temperatura tende a amenizar nos próximos dias, com a chegada de mais chuva.

Para a terça-feira, 30, a estimativa é a temperatura variar de 22ºC a 29ºC. Também há previsão de novas pancadas de chuva intensas, com trovoadas, raios, eventuais rajadas de vento e potencial para queda de granizo.

"Alerta-se para a possibilidade de formação de alagamentos intransitáveis, elevação significativa de córregos e rios, bem como queda de árvores", acrescenta o CGE.

Já na quarta-feira, 31, véspera do Réveillon, a aproximação de uma frente fria pelo oceano intensifica a instabilidade em todo o leste paulista. O dia será de tempo mais instável e nublado, com temperaturas variando entre 22°C e 31°C. Para o momento da virada, a previsão aponta risco de pancadas de chuva moderadas a fortes na região metropolitana de São Paulo.