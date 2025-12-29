Tornozeleira eletrônica foi encontrada em rodoviária no Paraguai - Reprodução / Polícia Nacional do Paraguai

Publicado 29/12/2025 12:25

A polícia paraguaia informou que encontrou, na madrugada desta segunda-feira (29), a tornozeleira eletrônica usada pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques . O dispositivo foi localizado abandonado no banheiro da rodoviária de Ciudad del Este, na fronteira do Brasil com o Paraguai, e identificado após cooperação com autoridades brasileiras.

A tornozeleira é homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e registrada em nome de uma empresa brasileira de tecnologia. Os agentes encaminharam o dispositivo às autoridades competentes para os procedimentos legais. Após o equipamento ser encontrado por policiais da 3ª Delegacia do bairro Obrero, na cidade paraguaia, os agentes acionaram o Comando Tripartite para apuração do caso.A tornozeleira é homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e registrada em nome de uma empresa brasileira de tecnologia. Os agentes encaminharam o dispositivo às autoridades competentes para os procedimentos legais.



Vasques foi preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettiross i, em Assunção, capital do Paraguai, no dia 25 de dezembro e expulso do país por não declarar sua entrada e possuir mandado de prisão em aberto no Brasil.

As autoridades o detiveram quando ele tentou embarcar para El Salvador usando documentos falsos. O ex-agente se apresentou como "Julio Eduardo" e chegou a alegar que teria câncer na cabeça e dificuldade para falar.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 24 anos de prisão por envolvimento em tentativa de golpe de Estado, Vasques teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a decisão, ele teria atuado no monitoramento de autoridades e na criação de obstáculos ao voto de eleitores, com foco no Nordeste.

No sábado, o ex-agente foi transferido da sede da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, para Brasília, no Distrito Federal.