Segundo a Polícia Civil, o automóvel trafegava em alta velocidade quando colidiu com a traseira da motocicletaReprodução / TV Globo

Publicado 29/12/2025 12:56 | Atualizado 30/12/2025 07:27

São Paulo - Um jovem de 21 anos e sua amiga, de 19, que estavam em uma motocicleta, morreram após serem atingidos e atropelados por um carro conduzido pela namorada dele, na madrugada deste domingo (28), no bairro do Campo Limpo, na Zona Sul do estado.

Segundo a Polícia Civil, o automóvel trafegava em alta velocidade quando colidiu, por volta das 3h, com a traseira da motocicleta, que seguia no mesmo sentido da via. Com o impacto, a moto foi arremessada por cerca de 30 metros, atingindo ainda outros veículos que estavam estacionados no local.

As duas vítimas que ocupavam a motocicleta não resistiram aos ferimentos e morreram no local, conforme constatação das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Durante a ocorrência, um pedestre também foi atingido pelo veículo e sofreu ferimentos, sendo socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a namorada do motociclista, de 21 anos, que dirigia o carro, tentou deixar o local do acidente, mas foi localizada pouco depois e levada para atendimento médico sob escolta policial.

Os agentes registraram o caso como homicídio doloso duplamente qualificado e lesão corporal e é investigado pelo 37° Distrito Policial (Campo Limpo). A jovem foi autuada em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia.

Foram requisitados exames periciais e toxicológicos, que estão em andamento e serão analisados para esclarecer a dinâmica do ocorrido.