Modelo de financiamento garante reajuste anual dos valores pagos às Santas Casas por procedimentos realizados via SUSSCMSP/Divulgação
Saúde destina R$ 1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos
Repasse será realizado em parcela única
Inmet alerta para calor extremo e tempestades nos últimos dias do ano
Saiba como será a previsão do tempo para o réveillon
Acidentes em rodovias federais matam 111 pessoas no feriadão de Natal
Estatísticas preliminares foram divulgadas pela PRF
Médicos finalizam procedimento para amenizar crises de soluço de Bolsonaro, diz Michelle
Ex-primeira-dama divulgou a informação em uma postagem no Instagram
PSOL e Articulação dos Povos Indígenas entram no STF contra nova lei de licenciamento ambiental
Dispositivo é criticado por especialistas por deixar a análise de empreendimentos suscetível a critérios políticos e não a considerações técnicas dos órgãos responsáveis
Bolsonaro é submetido a novo procedimento médico; entenda
Crise de soluços do ex-presidente persiste
