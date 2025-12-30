Vigilância Sanitária aguarda a conclusão dos exames laboratoriais para confirmar se houve contaminação por metanolReprodução
Sete pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol na Bahia
Secretaria de Saúde afirmou que os pacientes teriam ingerido a substância de forma acidental
Soluços de Bolsonaro voltaram após procedimentos, diz filho
Em publicação na rede social X, Carlos afirmou que seu pai iniciou o tratamento para apneia do sono na noite de segunda-feira (29) e está em fase de adaptação
Caso Master: políticos fazem novos pedidos para que atuação de Moraes seja investigada
Escritório de advocacia da esposa do ministro tinha um contrato de R$ 129 milhões com o banco
Desigualdade entre homens e mulheres é a principal causa dos feminicídios, diz especialista
Entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados mais de 2,7 mil casos desse tipo de crime
Operação em SP cumpre mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres
Ação ocorre após aumento de casos de feminicídio no estado
PRF reforça fiscalização nas rodovias federais durante o Ano Novo
Ação visa combater à embriaguez no volante
