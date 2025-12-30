Geovanna Proque da Silva teve a prisão preventiva decretada pela Justiça - Instagram/Reprodução

Publicado 30/12/2025 17:02 | Atualizado 30/12/2025 17:20

São Paulo - Geovanna Proque da Silva, de 21 anos, foi presa suspeita de atropelar e matar o namorado e uma amiga dele. O crime ocorreu na madrugada de domingo, 28, em Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, e teria sido provocado por uma crise de ciúme.



Geovanna teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. A reportagem tenta contato com a defesa de Geovanna De acordo com testemunhas, a jovem tentou deixar o local após o atropelamento, mas foi localizada pouco depois e encaminhada para atendimento médico sob escolta policial.



O caso foi registrado como homicídio doloso duplamente qualificado e lesão corporal, e é investigado pelo 37° Distrito Policial (Campo Limpo).



As vítimas foram enterradas na tarde desta segunda-feira, 29. Segundo a polícia, Raphael Canuto Costa, também de 21 anos, e Joyce Correa da Silva, de 19, foram atingidos propositalmente por conta de uma crise de ciúmes. Eles estavam em uma moto quando foram arremessados após serem atropelados por um Citroën C4 Cactus, conduzido por Geovanna.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o atropelamento ocorreu por volta das 3h. A jovem teria perseguido o namorado por vias próximas às ruas Professor Leitão da Cunha e Júlio Frank, na região do Campo Limpo. O carro estava em alta velocidade.



"Com o impacto, a moto foi arremessada por cerca de 30 metros, atingindo ainda outros veículos que estavam estacionados", diz a SSP em nota.



O homem identificado como namorado de Geovanna e a amiga morreram ainda no local, conforme constatação das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.



"Durante a ocorrência, um terceiro pedestre também foi atingido pelo veículo e sofreu ferimentos, sendo socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico", diz a secretaria. O estado de saúde dele não foi especificado.

Mensagens

Geovanna enviou mensagens a uma conhecida que estava com os dois momentos antes do ocorrido. Trechos da conversa foram obtidos pela reportagem.



Em uma das mensagens, a jovem, de 21 anos, diz ser contra a presença de mulheres no churrasco que ocorria na casa do namorado. Depois, pede que a conhecida diga para as convidadas deixarem o local: "é por bem ou por mal".

A principal hipótese da polícia é que Raphael e Joyce Correa da Silva foram atingidos propositalmente por conta de uma crise de ciúmes. Os dois foram arremessados de uma moto na Rua Professor Leitão da Cunha.



O advogado criminalista Fabio Costa, que atua como assistente de acusação para as famílias das vítimas, afirma que "as famílias neste momento estão unidas em busca de justiça" Segundo ele, Raphael estava prestes a realizar uma viagem para Minas Gerais para comemorar um mês de namoro com Geovanna.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), foram requisitados exames periciais e toxicológicos, que estão em elaboração e serão analisados assim que finalizados para o esclarecimento dos fatos. O carro conduzido por Geovanna era um Citroën C4 Cactus.



Imagens de câmeras de segurança indicam que o atropelamento ocorreu pouco antes das 3h, após perseguição que teria se prolongado por vias próximas às ruas Professor Leitão da Cunha e Júlio Frank, na região do Campo Limpo.



Pouco antes, por volta das 2h20, Geovanna teria enviado mensagens a uma convidada que estava no churrasco. "Não quero amiga sua e nem de ninguém dentro da casa do Raphael", diz a jovem, por WhatsApp. "Pra eu não descer aí e quebrar ele e tudo que tem aí, prefiro que resolva você."



A conhecida tenta justificar, dizendo que uma das convidadas é sua "comadre" e que não está entendendo onde Geovanna quer chegar com as mensagens. "Vão saber jajá", responde ela.



Segundo a Polícia Civil, o carro guiado por Geovanna colidiu, em alta velocidade, com a traseira da motocicleta onde estavam as vítimas, que trafegava no mesmo sentido da via. "Com o impacto, a moto foi arremessada por cerca de 30 metros, atingindo ainda outros veículos que estavam estacionados", diz nota enviada à reportagem.



Raphael e Joyce morreram ainda no local, conforme constatação das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Um terceiro pedestre também foi atingido pelo veículo e sofreu ferimentos, sendo socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.



A secretaria afirma que Geovanna ainda tentou deixar o local, mas foi localizada pouco depois e encaminhada para atendimento médico sob escolta policial. Ainda não há informações se a suspeita estava alcoolizada no momento do atropelamento.