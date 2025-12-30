Acareação entre Vorcaro e Costa foi realizada no STF - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Acareação entre Vorcaro e Costa foi realizada no STFMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 30/12/2025 22:40

A delegada da Polícia Federal Janaína Palazzo identificou divergências entre os depoimentos prestados pelo dono do banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa no Supremo Tribunal Federal (STF). Diante disso, ela realizou uma acareação entre os dois na noite desta terça-feira, 30.

Janaína Palazzo investiga a suspeita de fraude em transações realizadas entre o Master e o BRB. Após ouvir Vorcaro e, em seguida, Costa, a delegada optou pela acareação a fim de esclarecer as divergências. Os depoimentos e a acareação procedimento foram acompanhados por um juiz auxiliar do ministro do STF Dias Toffoli e por um membro do Ministério Público.

A acareação terminou às 21h40.