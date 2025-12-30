Acareação entre Vorcaro e Costa foi realizada no STFMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Polícia Federal faz acareação entre Daniel Vorcaro e ex-presidente do BRB
Depoimentos do dono do banco Master e de Paulo Henrique Costa apresentaram divergências
O que empresa sul-coreana disse após explosão de foguete na base de Alcântara, no Maranhão
Innospace iniciou nesta semana uma análise preliminar para apurar os motivos da falha no lançamento
TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Com o fim do julgamento, os trabalhadores devem retomar o trabalho
Ano eleitoral não impede redução da jornada de trabalho, diz ministro
Luiz Marinho avaliou cenário político para legislação trabalhista
Caso Master: depoimento de Vorcaro dura quase 3 horas e PF ouve agora ex-presidente do BRB
Oitiva durou cerca de três horas
Moraes dá prazo de 24 horas para Filipe Martins explicar possível descumprimento de cautelar
Ex-assessor especial do governo Bolsonaro teria acessado o LinkedIn no domingo
