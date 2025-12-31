Entre os bombeiros feridos na explosão, há um soldado uruguaio - X (antigo Twitter)/Reprodução

Entre os bombeiros feridos na explosão, há um soldado uruguaioX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 31/12/2025 10:19

Um incêndio na manhã desta quarta-feira, 31, no Supermercado 300, na cidade gaúcha de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, deixou seis bombeiros feridos. Eles foram atingidos por uma explosão no momento em que abriram o portão da garagem do estabelecimento para combater as chamas. Os militares foram levados para um hospital do município e estão fora de perigo. Outras nove pessoas deram entrada na unidade de saúde, sendo duas delas em estado grave.

Hubo un incendio en el conocido supermercado 300 de Livramento cuidad gemela de Rivera. Cuando los bomberos intentaban ingresar para combatir el fuego se produjo una explosión y varios quedaron heridos. Este video fue publicado en el portal Doble Chapa en instagram. pic.twitter.com/BkTJ8QSkaQ — Caalf01 (@caalf01) December 31, 2025

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, Julimar Fortes Pinheiro, entre os feridos há um soldado uruguaio que ajudava a combater o fogo. Pinheiro disse que a explosão ocorreu no momento em que a equipe se preparava para entrar no supermercado.

As autoridades informaram que o incêndio teve início por volta das 6h30, na parte superior do prédio. Às 10h, as chamas já haviam sido controladas. De acordo com as informações preliminares, o fogo teria começado no gerador de energia do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros vai investigar as causas.