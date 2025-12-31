Entre os bombeiros feridos na explosão, há um soldado uruguaioX (antigo Twitter)/Reprodução

Um incêndio na manhã desta quarta-feira, 31, no Supermercado 300, na cidade gaúcha de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, deixou seis bombeiros feridos. Eles foram atingidos por uma explosão no momento em que abriram o portão da garagem do estabelecimento para combater as chamas. Os militares foram levados para um hospital do município e estão fora de perigo. Outras nove pessoas deram entrada na unidade de saúde, sendo duas delas em estado grave.
De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, Julimar Fortes Pinheiro, entre os feridos há um soldado uruguaio que ajudava a combater o fogo. Pinheiro disse que a explosão ocorreu no momento em que a equipe se preparava para entrar no supermercado.
As autoridades informaram que o incêndio teve início por volta das 6h30, na parte superior do prédio. Às 10h, as chamas já haviam sido controladas. De acordo com as informações preliminares, o fogo teria começado no gerador de energia do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros vai investigar as causas.