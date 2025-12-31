Oscar Maroni faleceu aos 74 anos Reprodução/Instagram
Empresário Oscar Maroni, dono da boate Bahamas, morre aos 74 anos
Ele ficou conhecido ao participar do reality 'A Fazenda 7'
Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para receber visita de sogro
Justificativa é a necessidade de garantir a segurança e a disciplina
Mulher faz tricô enquanto passa por cirurgia no cérebro
Paciente diagnosticada com câncer de mama em 2023 teve metástase e precisou ser submetida ao procedimento
'The Economist' diz que Lula não deveria disputar um novo mandato por causa da idade
De acordo com o editorial da revista britânica, candidatos com mais de 80 anos representam 'riscos elevados' para a estabilidade política e institucional
Vídeo: explosão durante incêndio deixa seis bombeiros feridos no RS
Fogo teria começado no gerador de energia de supermercado
Caminhão-tanque e quatro carros se envolvem em acidente na BR-356
Rodovia foi fechada na altura do km 42, na cidade mineira de Itabirito
