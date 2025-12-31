Oscar Maroni faleceu aos 74 anos - Reprodução/Instagram

Oscar Maroni faleceu aos 74 anos Reprodução/Instagram

Publicado 31/12/2025 12:03 | Atualizado 31/12/2025 12:54

Rio - Oscar Maroni, proprietário do Bahamas Hotel Club, famosa casa de entretenimento adulto em São Paulo, morreu nesta quarta-feira (31), aos 74 anos. A informação foi divulgada em comunicado no site oficial do estabelecimento, que não revelou a causa do óbito. Nos últimos anos, no entanto, o empresário lutava contra o Alzheimer e estava afastado da administração dos negócios.



fotogaleria

"Viveu intensamente e foi fiel às suas convicções e à sua liberdade", informou a nota.

Alvo de polêmicas, Oscar chegou a ser preso por acusações de favorecimento à prostituição no Bahamas, fundada em 1995. Em 2013, o Tribunal de Justiça (TJ) inocentou o empresário. Ele ganhou notoriedade em 2014 ao integrar o elenco do reality show "A Fazenda 7", da Record, e ser eliminado na primeira roça da temporada.

Em 2023, Maroni recebeu diagnóstico de Alzheimer e passou a viver desde janeiro do ano passado em uma casa de repouso. Ele deixou quatro filhos: Aratã, Aruã, Acauã e Aritana.

A família não informou o local do velório e do enterro, mas avisou que as duas cerimônias serão restritas a parentes e amigos próximos.