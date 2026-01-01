Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em BrasíliaReprodução/Redes sociais
Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
Ex-presidente deve retornar à sede da Polícia Federal, em Brasília
Aberto prazo para o alistamento militar 2026
Serviço é obrigatório para homens e voluntário para mulheres
Assaltantes roubam laboratório da USP durante virada de ano
Criminosos entraram no Instituto de Energia e Ambiente da universidade às 23h57 e saíram poucos minutos depois
Bolsonaro deixa hospital após oito dias internado; ordem é para retorno à prisão na PF
Ex-presidente deixou o hospital em uma viatura descaracterizada da corporação
Flávio chama Moraes de 'ser abjeto' e diz que Bolsonaro precisa de cuidados fora da prisão
Em seu perfil no X, o parlamentar alegou que seu pai tem até o risco de um AVC 'em função das complicações em sua saúde'
Regras para ciclomotores começam a valer nesta quinta; saiba mais
Infratores serão sujeitos à multa, pontuação na CNH e apreensão do veículo
Mega da Virada: veja cidades dos ganhadores do prêmio recorde sorteado com um dia de atraso
Cada bilhete vencedor vai levar cerca de R$ 182 milhões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.