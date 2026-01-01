Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/01/2026 10:41

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quinta-feira (1°) um novo pedido de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro . O magistrado frisou que o ex-chefe do Executivo deve retornar à sede da Polícia Federal em Brasília para cumprir sua pena após a alta da internação no Hospital DF Star, prevista para ocorrer ainda nesta quinta.

O novo pedido de prisão domiciliar foi apresentado nesta quarta, 31, às 17h09. Nele, os advogados requeriam que o ex-presidente fosse para sua casa imediatamente após a alta hospitalar. No entanto, ao avaliar a solicitação, o ministro Alexandre de Moraes considerou que a defesa não apresentou "fatos supervenientes que pudessem afastar" as razões para a manutenção da prisão em regime fechado.

O ministro também destacou que, "diferentemente do alegado pela defesa", a condição de saúde de Bolsonaro não se agravou, mas sim houve um "quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentindo, após a realização de novas cirurgias eletivas". O ex-presidente passou por uma série de procedimentos nos últimos dias em seu nervo frênico, com o objetivo de amenizar suas crises recorrentes de soluços.

Moraes também ressaltou que todas as prescrições médicas indicadas como necessárias "podem ser integralmente realizadas na PF, "sem prejuízo à saúde" de Bolsonaro. Ainda não há previsão de horário para a alta do ex-presidente.