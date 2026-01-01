Senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 01/01/2026 19:07 | Atualizado 01/01/2026 19:07

Brasília - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu hoje, 1º, à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede da Polícia Federal em Brasília (DF), sustentando que o ex-chefe do Executivo precisa de cuidados que não podem ser garantidos em uma prisão.

Em seu perfil no X, o parlamentar, que anunciou sua pré-candidatura ao Planalto no ano que vem, alegou que seu pai tem até o risco de um AVC "em função das complicações em sua saúde".

Mais cedo, Moraes negou um pedido da defesa de Bolsonaro para concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-chefe do Executivo. O ministro determinou que, assim que o ex-presidente tenha alta do Hospital DF Star, ele seja encaminhado para a superintendência da Polícia em Brasília, para voltar a cumprir sua pena de 27 anos de prisão.

No despacho, Moraes apontou que, "diferente do que alegou a defesa", o quadro de saúde de Bolsonaro melhorou. Flávio sustentou que a decisão está "cheia de sarcasmo". "Até quando Moraes terá procuração para praticar tortura", escreveu. "Leia o laudo, ser abjeto", completou, em referência ao documento que, segundo o senador, é "claro" em apontar que o ex-presidente "precisa de cuidados permanentes que não podem ser garantidos em uma prisão".