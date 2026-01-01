Sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado somente às 11h desta quinta-feira (1º) - Agência Brasil

Publicado 01/01/2026 17:06

Seis apostas em todo o Brasil acertaram os seis números da Mega da Virada 2025, sorteada nesta quinta-feira, 1º. Três das apostas que vão dividir o prêmio bilionário foram feitas on line, pelo site da Caixa Econômica Federal. Já as outras três foram realizadas presencialmente em lotéricas de diferentes municípios: João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP).

Cada bilhete vencedor vai levar cerca de R$ 182 milhões.

Outras 3.921 apostas acertaram os cinco números da quina. Nesse caso, o prêmio é de aproximadamente R$ 12 mil. Há ainda 308.315 bilhetes que marcaram a quadra, ganhando pouco mais de R$ 200.

Os números sorteados pela Caixa, nesta quinta-feira, 1º, foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.

Previsto para ocorrer às 22h desta quarta-feira (31) o sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado somente às 11h desta quinta-feira (1º). A Caixa informou que esse foi o primeiro atraso na história do sorteio.

O adiamento foi comunicado pela instituição ainda na noite de quarta, durante transmissão ao vivo no YouTube da Caixa. "O sorteio da Mega da Virada 2025 atrasou em razão da necessidade de ajustes operacionais. O grande número de apostas decorrente do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão gerou o adiamento", afirmou a Caixa em nota.

O concurso também entrou para a história pelo maior valor da premiação: R$ 1.091.357.286,52.

Segundo a Agência Brasil, a Caixa calculou 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas de todo o País.