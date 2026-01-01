Ladrões também roubaram oito bobinas de fio de cobre e 80 metros de cabos plásticos, além dos celulares dos vigias - Reprodução

Publicado 01/01/2026 19:52 | Atualizado 01/01/2026 19:52

São Paulo - Um laboratório da Universidade de São Paulo (USP) foi assaltado durante a virada do ano, na madrugada entre quarta (31) e quinta-feira (1º). Os assaltantes entraram no Instituto de Energia e Ambiente da USP às 23h57. O prédio fica na Cidade Universitária, no Butantã, na zona oeste da capital paulista. Eles saíram poucos minutos depois, à meia-noite do dia 1º.

"O instituto está colaborando com a polícia, que está apurando o caso, inclusive com o fornecimento das imagens do circuito de câmeras", afirmou a USP em nota.

O caso foi registrado no 91.º Distrito Policial, do Butantã, do Ceagesp.

O vice-diretor do instituto, professor Ildo Sauer, disse ao G1 que houve prejuízos materiais e intelectuais. "Foram roubados computadores com HDs contendo informações e programas computacionais desenvolvidos no instituto."

Os ladrões também roubaram oito bobinas de fio de cobre e 80 metros de cabos plásticos, além dos celulares dos vigias, que foram rendidos na ação.