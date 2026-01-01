Bolsonaro deve retornar à sede da Polícia Federal em Brasília para seguir cumprindo a pena de 27 anos de prisão - Evaristo Sa/AFP

Publicado 01/01/2026 19:29 | Atualizado 01/01/2026 19:29

Brasília - O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica hoje, 1º, e deixou o Hospital DF Star pouco depois das 18h40. O ex-chefe do Executivo agora deve retornar à sede da Polícia Federal em Brasília para seguir cumprindo a pena de 27 anos de prisão a que foi condenado pelo golpe de Estado gestado em seu governo, em 2022.

Bolsonaro deixou o hospital em uma viatura descaracterizada da PF. Minutos antes a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também deixou o local. O veículo foi acompanhado por batedores da Polícia Militar do Distrito Federal.

Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um novo pedido de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente. Ao avaliar a solicitação, o ministro Alexandre de Moraes considerou que a defesa não apresentou "fatos supervenientes que pudessem afastar" as razões para sua manutenção em regime fechado.

O ministro também destacou que, "diferentemente do alegado pela defesa", a condição de saúde de Bolsonaro não se agravou, mas sim houve um "quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentindo, após a realização de novas cirurgias eletivas".

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star na véspera de Natal, com aval de Moraes, para passar, no dia seguinte, por sua oitava cirurgia desde 2018, quando sofreu o atentado a faca durante a campanha eleitoral. A intervenção cirúrgica visou a tratar de uma hérnia inguinal.

O ex-presidente também passou por uma série de procedimentos em seu nervo frênico, com o objetivo de amenizar suas crises recorrentes de soluços.