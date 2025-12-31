Mega da Virada sorteia maior prêmio da históriaMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Caixa adia sorteio da Mega da Virada
Prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão será anunciado às 10h desta quinta-feira (1º)
Caixa adia sorteio da Mega da Virada
Prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão será anunciado às 10h desta quinta-feira (1º)
Lula: Brasil termina ano com 'ótimas notícias', com 'recordes sobre recordes' na economia
Presidente destacou também o número de pessoas com carteira assinada
Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar ao STF
Ex-presidente apresentou melhora com os procedimentos cirúrgicos
Mesmo com chuva, Cantareira entra em janeiro perto de atingir nível mais crítico
Este é o nível mais baixo do ano e está apenas 0,18% acima da faixa 5
Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília
Necessidade é resguardar ordem e proteger processo criminal, alegou o ministro do STF
Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para receber visita de sogro
Justificativa é a necessidade de garantir a segurança e a disciplina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.