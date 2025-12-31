Mega da Virada sorteia maior prêmio da história - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 31/12/2025 23:40 | Atualizado 31/12/2025 23:40

Rio - A Caixa informou, por volta das 23h30 desta quarta-feira (31), que o sorteio da Mega da Virada será realizado às 10h desta quinta-feira (1º). Inicialmente, o concurso estava previsto para 22h, mas problemas operacionais levaram ao adiamento, anunciado por meio da transmissão oficial da Caixa no YouTube.

As apostas pelo prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão encerraram às 20h. A Mega da Virada não acumula. Ou seja, caso não tenha ganhador com seis dezenas, o valor é dividido para quem acertar a quina e, assim, sucessivamente.