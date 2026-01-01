PM apreendeu diversos materiais perfurocortantes durante o Réveillon de CopacabanaReprodução
PM apreende mais de 200 objetos perfurocortantes no Réveillon em Copacabana
Porta-voz da corporação diz que operação apresentou resultados melhores do que os do ano passado
Rio - A Polícia Militar apreendeu mais de 200 objetos perfurocortantes, como facas, nos pontos de revista instalados nos acessos à Praia de Copacabana, na Zona Sul, durante a festa de Réveillon. Além disso, três pessoas foram presas no bairro. Ao DIA, a tenente-coronel Claudia Moraes, porta-voz da corporação, afirmou que a operação foi um sucesso e apresentou resultados melhores do que os registrados no ano passado.
"O saldo que a gente mostra é que todo o planejamento e todo o investimento foram coroados com êxito nesse grande evento. Mais uma vez, mostrou a vocação e como o Rio de Janeiro está preparado para megaeventos desse tipo", disse a porta-voz.
O Réveillon de Copacabana, que reuniu mais de 2,6 milhões de pessoas e entrou para o livro do Guinness World Records como a maior celebração de Ano-Novo do mundo, contou com mais de 3,5 mil policiais, além do uso de diversas tecnologias para garantir a segurança da população.
Segundo a porta-voz, os objetos perfurocortantes foram apreendidos nos 17 pontos de revista e bloqueio, com objetivo de impedir que esses materiais chegassem à área do evento. No ano passado, haviam sido recolhidos mais de 250 itens desse tipo, enquanto neste ano o número caiu para cerca de 200.
Além dos shows em Copacabana e nos arredores, Claudia Moraes destacou que a operação também apresentou resultados positivos em outras regiões onde ocorreram festas, como o interior do estado, na região dos lagos, Niterói e a Costa Verde. Ela ressaltou que o uso da tecnologia ajudou a garantir a segurança dos participantes e, principalmente, dos turistas, que temem sofrer assaltos ou arrastões.
"A questão do roubo, aquela tentativa de subtrair a coisa alheia com violência ou grave ameaça, a gente não tem visto. E eu acho que a gente atribui muito a isso ao emprego da tecnologia e à divulgação de que esse foi um dos quadrados mais monitorados do Rio de Janeiro, com muitas câmeras, muita tecnologia e reconhecimento facial", afirmou.
Durante todo o Réveillon, mais de 23 mil policiais militares atuaram em todo o estado, entre homens e mulheres. Também foram empregadas 300 viaturas com câmeras embarcadas, além de sistemas de reconhecimento facial e leitura de placas. No entanto, conforme a oficial, não houve registros de prisões ou detecções realizadas diretamente por esses equipamentos em Copacabana.
"Eles funcionaram plenamente. A gente mostrou aqui, qualquer pessoa que passe ali na frente é capturada por duas câmeras, uma na parte externa e outra na parte interna. E faz imediatamente ali a leitura, registra a foto, mostra como é que está a expressão facial dessa pessoa. Caso aquela pessoa tenha algum mandado de prisão em aberto contra ela, ele imediatamente gera um alerta e o policial procede à abordagem", explicou o funcionamento da tecnologia.
Uma pessoa foi presa no Leblon, Zona Sul, com o auxílio do sistema de reconhecimento facial. Esse suspeito não está incluído entre os três detidos contabilizados em Copacabana. Segundo a porta-voz da PM, o balanço oficial ainda está em fase de consolidação.
*Reportagem de Rachel Siston e do estagiário João Santos, sob supervisão de Adriano Araújo
Rio de Janeiro
Mensagens de paz e orações marcam evento de Réveillon da comunidade católica Shalom
Centenas de pessoas se reuniram no Quiosque do Guido, no Recreio, para receber 2026
Rio de Janeiro
Bala perdida mata homem que curtia Réveillon em casa, em São Gonçalo
Caso aconteceu no Morro do Martins; DHNSG investiga
Rio de Janeiro
Crianças têm dedos amputados em explosões de fogos de artifício em São Gonçalo
Um terceiro menino sofreu queimaduras com balão de gás hélio
Rio de Janeiro
Idoso morre após se afogar em praia de Maricá
Caso aconteceu no distrito de Itaipuaçu
Rio de Janeiro
Bombeiros resgatam mais de 1.000 vítimas de afogamento durante o Réveillon na Zona Sul
Na virada de 2024 para 2025, o número foi de apenas 29
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.