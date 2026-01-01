PM apreendeu diversos materiais perfurocortantes durante o Réveillon de Copacabana - Reprodução

PM apreendeu diversos materiais perfurocortantes durante o Réveillon de CopacabanaReprodução

Publicado 01/01/2026 13:44

Rio - A Polícia Militar apreendeu mais de 200 objetos perfurocortantes, como facas, nos pontos de revista instalados nos acessos à Praia de Copacabana, na Zona Sul, durante a festa de Réveillon. Além disso, três pessoas foram presas no bairro. Ao DIA, a tenente-coronel Claudia Moraes, porta-voz da corporação, afirmou que a operação foi um sucesso e apresentou resultados melhores do que os registrados no ano passado.

fotogaleria

"O saldo que a gente mostra é que todo o planejamento e todo o investimento foram coroados com êxito nesse grande evento. Mais uma vez, mostrou a vocação e como o Rio de Janeiro está preparado para megaeventos desse tipo", disse a porta-voz.

O Réveillon de Copacabana, que reuniu mais de 2,6 milhões de pessoas e entrou para o livro do Guinness World Records como a maior celebração de Ano-Novo do mundo, contou com mais de 3,5 mil policiais, além do uso de diversas tecnologias para garantir a segurança da população.

Segundo a porta-voz, os objetos perfurocortantes foram apreendidos nos 17 pontos de revista e bloqueio, com objetivo de impedir que esses materiais chegassem à área do evento. No ano passado, haviam sido recolhidos mais de 250 itens desse tipo, enquanto neste ano o número caiu para cerca de 200.



Além dos shows em Copacabana e nos arredores, Claudia Moraes destacou que a operação também apresentou resultados positivos em outras regiões onde ocorreram festas, como o interior do estado, na região dos lagos, Niterói e a Costa Verde. Ela ressaltou que o uso da tecnologia ajudou a garantir a segurança dos participantes e, principalmente, dos turistas, que temem sofrer assaltos ou arrastões.

"A questão do roubo, aquela tentativa de subtrair a coisa alheia com violência ou grave ameaça, a gente não tem visto. E eu acho que a gente atribui muito a isso ao emprego da tecnologia e à divulgação de que esse foi um dos quadrados mais monitorados do Rio de Janeiro, com muitas câmeras, muita tecnologia e reconhecimento facial", afirmou.

Durante todo o Réveillon, mais de 23 mil policiais militares atuaram em todo o estado, entre homens e mulheres. Também foram empregadas 300 viaturas com câmeras embarcadas, além de sistemas de reconhecimento facial e leitura de placas. No entanto, conforme a oficial, não houve registros de prisões ou detecções realizadas diretamente por esses equipamentos em Copacabana.

"Eles funcionaram plenamente. A gente mostrou aqui, qualquer pessoa que passe ali na frente é capturada por duas câmeras, uma na parte externa e outra na parte interna. E faz imediatamente ali a leitura, registra a foto, mostra como é que está a expressão facial dessa pessoa. Caso aquela pessoa tenha algum mandado de prisão em aberto contra ela, ele imediatamente gera um alerta e o policial procede à abordagem", explicou o funcionamento da tecnologia.

Uma pessoa foi presa no Leblon, Zona Sul, com o auxílio do sistema de reconhecimento facial. Esse suspeito não está incluído entre os três detidos contabilizados em Copacabana. Segundo a porta-voz da PM, o balanço oficial ainda está em fase de consolidação.

*Reportagem de Rachel Siston e do estagiário João Santos, sob supervisão de Adriano Araújo



