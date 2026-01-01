Mais de 500 pessoas precisaram de atendimento médico no Réveillon em Copacabana - Fernando Maia / Riotur

Publicado 01/01/2026 12:32 | Atualizado 01/01/2026 14:08

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou, em balanço divulgado nesta quinta-feira (1º), que 512 pessoas receberam atendimento médico durante o Réveillon em Copacabana , entre 17h30 do dia 31 e 5h de quinta. Os casos foram atendidos nos quatro postos montados na orla.

Do total, 78 pessoas precisaram ser transferidos para hospitais da rede. A maioria dos casos, segundo a pasta, foi provocada por traumas leves (cortes, quedas, pancadas) ou mal-estar, e excesso de ingestão de bebidas alcoólicas.

Para atender a demanda do Réveillon, foram mobilizados cerca de 230 trabalhadores da saúde , entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, funcionários operacionais/administrativos dos postos, maqueiros e equipes das 30 ambulâncias.

A festa da virada de ano em Copacabana, que entrou para o livro do Guinnes World Records como a maior celebração de Ano Novo do mundo, concentrou cerca de 2,6 milhões de cariocas e turistas.