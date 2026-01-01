Mais de 500 pessoas precisaram de atendimento médico no Réveillon em CopacabanaFernando Maia / Riotur
Copacabana: Mais de 500 pessoas recebem atendimento médico no Réveillon
Maioria dos casos envolveu traumas leves e excesso de bebidas alcoólicas
PM apreende mais de 200 objetos perfurocortantes no Réveillon em Copacabana
Tenente-coronel Claudia Moraes, porta-voz da corporação, afirmou que a operação foi um sucesso e que apresentou resultados melhores do que os do ano passado
Morre Saulo Tinoco, diretor de carnaval da Acadêmicos de Niterói
A agremiação emitiu uma nota de pesar nas redes sociais
Com desejos de saúde e prosperidade, cariocas e turistas curtem primeiro dia do ano em Copacabana
Moradores e visitantes elogiaram shows e destacaram sensação de segurança durante a festa
Falsa grávida: mulher é presa com 29 celulares no Réveillon de Copacabana
A detenção ocorreu durante a Operação Tatuí, que também resultou na fiscalização de veículos e na apreensão de materiais proibidos
Duas pessoas são baleadas pouco depois do Réveillon em Niterói
Elas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca
