Réveillon no Rio de Janeiro lotou hotéis e atraiu turistas estrangeiros Fernando Maia / Riotur
Réveillon no Rio tem ocupação hoteleira média superior a 90%
Melhor desempenho foi registrado na região de Copacabana/Leme, com 95,59%
Réveillon no Rio tem ocupação hoteleira média superior a 90%
Melhor desempenho foi registrado na região de Copacabana/Leme, com 95,59%
Marinha emite novo alerta de ressaca com ondas de 3 metros no Rio
Mar também ficou instável durante a virada de ano e os Bombeiros realizaram mais de mil resgates na Zona Sul
Família e amigos buscam respostas sobre morte de homem em saída de festa na Lapa
Leandro Xavier Lima, 33 anos, teve morte encefálica após fortes pancadas
SuperVia diz que tarifa dos trens não sofrerá reajuste em 2026
Valor do bilhete unitário permanecerá em R$ 7,60
Menino de 2 anos morre afogado em Campo Grande
Responsáveis legais da criança já foram ouvidos e as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias da morte
Fiéis lotam Basílica dos Capuchinhos para receber primeira bênção do ano
Celebração ocorre há 140 anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.