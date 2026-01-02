Trens da SuperVia não terão aumento na passagemDivulgação

Rio - A tarifa unitária dos trens no estado do Rio de Janeiro não sofrerá reajuste em 2026, permanecendo com o valor de R$ 7,60 (preço sem Bilhete Único ativado no Riocard). A informação foi divulgada pela SuperVia, na manhã desta sexta-feira (2).
Aumento nos ônibus
Vale lembrar que quem usa ônibus, no entanto, precisará ficar atento, já que a passagem passará de R$ 4,70 para R$ 5 a partir de domingo (4). O aumento havia sido anunciado no último dia 26 pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), e o reajuste foi publicado no Diário Oficial. Além dos ônibus municipais, a nova tarifa inclui o BRT, VLT e o chamado "cabritinho".
Táxi mais caro
O ano começou também com reajuste nas corridas de táxi. O preço da bandeirada na cidade subiu, nesta sexta-feira (2), para R$ 6,30, R$ 0,10 a mais em relação à antiga tarifa.