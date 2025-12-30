Quem for pegar táxi a partir de 2 de janeiro vai sentir no bolso - Divulgação

Quem for pegar táxi a partir de 2 de janeiro vai sentir no bolsoDivulgação

Publicado 30/12/2025 10:19

Rio - O valor da corrida de táxi na cidade do Rio será reajustado a partir de 2 de janeiro de 2026. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (30) e aumenta o preço da bandeirada para R$ 6,30, um acréscimo de R$ 0,10 em relação à tarifa atual.

Nos dias úteis, das 6h às 21h, o valor por quilômetro dos táxis convencionais ficará em R$ 3,85, enquanto no período noturno, aos domingos e feriados, será de R$ 4,62.

A hora parada ou de espera será cobrada a R$ 48,51. O transporte de volumes com dimensões mínimas de 60 cm na maior medida e 30 cm nas menores terá acréscimo de R$ 3,85, tarifa acima dos R$ 3,65 praticados até dezembro.

O reajuste será maior para os táxis executivos, que passa de R$ 8,35 para R$ 8,50, enquanto o quilômetro rodado custará R$ 6,55. Já a hora parada ou de espera será de R$ 82,53, ante os R$ 78,75 praticados atualmente.

A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) determinou ainda que os taxistas imprimam o quadro de valores e o apresentem ao passageiro no momento da cobrança final da corrida. As tarifas também estarão disponíveis no site da pasta.