Reajuste ocorre em meio à crise no setor e greves de rodoviáriosÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 30/12/2025 07:56

Rio - A passagem dos ônibus municipais do Rio passa a custar R$ 5 a partir de janeiro de 2026. O aumento havia sido anunciado no último dia 26 pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), e o reajuste foi publicado pelo prefeito Eduardo Paes, no Diário Oficial desta terça-feira (30). A nova tarifa começa a valer no próximo dia 4 para os usuários que atualmente pagam R$ 4,70.

Além dos ônibus municipais, a nova tarifa também inclui o BRT, VLT, Serviço de Transporte Público Local (STPL), Serviço de Transporte de Passageiros Complementar Comunitário, o chamado "cabritinho", e Serviço de Transporte Especial Complementar de Passageiro (TEC). O aumento ainda atinge os usuários do Bilhete Único Carioca.

Segundo o decreto, as concessionárias recebrão R$ 6,60 por cada passagem paga, através da tarifa de remuneração. A medida também alterou o valor do Indicador de Receita por Quilômetro (IRK), que passa a valer R$ 9, a partir de 1º janeiro. A remuneração por quilômetro correspondente ao subsídio tarifário a ser pago às empresas de ônibus será de R$ 3,06.

Cariocas sofrem com crise e greves de ônibus

No início de 2025, cariocas já haviam sido impactados com o aumento da tarifa, que de R$ 4,30, passou a custar R$ 4,70. Já o novo reajuste ocorre em meio às constantes paralisações de viações. Nesta segunda-feira (29), cerca de 60 ônibus da Real Auto Ônibus, dos consórcios Intersul e Transcarioca, e da Transportes Vila Isabel, do Intersul, não saíram da garagem por falta de diesel no abastecimento dos veículos. Ao todo, 19 linhas que atendem o Centro e as zonas Norte e Sul foram afetadas.

Além do problema com o abastecimento, rodoviários também relatam terem enfrentado transtornos, como crises de ansiedade e ameaças por parte de passageiros, devido à precariedade dos coletivos, e pelos salários atrasados. No último dia 22, motoristas, mecânicos e demais funcionários das empresas entraram em greve , por conta dos atrasos no pagamento, ticket alimentação, férias e fundo de garantia (FGTS). A paralisação chegou a durar dois dias.

