Rio - A tarifa de ônibus na cidade do Rio de Janeiro será reajustada a partir do dia 4 de janeiro de 2026. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (26) pela secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio, em coletiva de imprensa para a divulgação do Planejamento Operacional para o Réveillon Rio 2026. O novo valor da passagem ainda não foi decidido.
Em janeiro de 2025, os passageiros já haviam enfrentado um reajuste, quando a tarifa passou de R$ 4,30 para R$ 4,70, valor que permanece em vigor até o momento.
O benefício, implantado em 2010, reduz o custo do transporte para pessoas de baixa renda. São permitidas duas viagens por dia, com intervalo mínimo de uma hora entre elas para usuários com renda mensal comprovada de até R$ 3.205,20. O BUI é operado pelo sistema Riocard Mais e vinculado ao CPF do passageiro.
O Bilhete Único Intermunicipal é válido em barcas, metrô, trem, ônibus municipais e intermunicipais, vans intermunicipais legalizadas, BRT e VLT.
De acordo com o governo do estado, a tarifa não sofria reajustes desde 2018 e o aumento se deve ao crescimento de custos operacionais do programa e a necessidade de manter o equilíbrio orçamentário estadual.
