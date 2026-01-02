Menino foi encontrado na Estrada do Guandu, na comunidade da Carobinha, em Campo GrandeReprodução / Google Maps

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Uma criança de 2 anos morreu afogada na Estrada do Guandu, na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (1).
Segundo a Polícia Civil, o menino foi encontrado no local, por volta das 23h, e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Kennedy, mas não resistiu.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da região.
Policiais registraram o caso na 34ª DP (Bangu). As investigações, no entanto, ficarão a cargo da 35ª DP (Campo Grande).
Os responsáveis pela criança já prestaram depoimento. A perícia foi realizada, e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.