Menino foi encontrado na Estrada do Guandu, na comunidade da Carobinha, em Campo GrandeReprodução / Google Maps

Publicado 02/01/2026 11:48

Rio - Uma criança de 2 anos morreu afogada na Estrada do Guandu, na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (1).

Segundo a Polícia Civil, o menino foi encontrado no local, por volta das 23h, e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Kennedy, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da região.

Policiais registraram o caso na 34ª DP (Bangu). As investigações, no entanto, ficarão a cargo da 35ª DP (Campo Grande).

Os responsáveis pela criança já prestaram depoimento. A perícia foi realizada, e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.