Agentes do 14º BPM (Bangu) apreenderam uma pistola falsa e três celulares

Rio - Um homem foi preso em flagrante durante patrulhamento de policiais militares na Avenida Brasil, altura de Bangu, Zona Oeste, na madrugada desta sexta-feira (2).
Segundo a PM, agentes do 14º BPM (Bangu) apreenderam com o suspeito uma pistola falsa, três celulares e uma moto. O caso foi encaminhado à 34ª DP (Bangu).
Procurada, a Polícia Civil não se manifestou até o momento.