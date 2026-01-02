Agentes do 14º BPM (Bangu) apreenderam uma pistola falsa e três celulares - Divulgação / PMERJ

Publicado 02/01/2026 09:18

Rio - Um homem foi preso em flagrante durante patrulhamento de policiais militares na Avenida Brasil, altura de Bangu, Zona Oeste, na madrugada desta sexta-feira (2).

Segundo a PM, agentes do 14º BPM (Bangu) apreenderam com o suspeito uma pistola falsa, três celulares e uma moto. O caso foi encaminhado à 34ª DP (Bangu).

Procurada, a Polícia Civil não se manifestou até o momento.