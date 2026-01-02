O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/01/2026 15:26

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Trânsito prenderam um homem e apreenderam um adolescente de 17 anos, nesta sexta-feira (2), na Avenida Niemeyer, entre os bairros Leblon e São Conrado, na Zona Sul.

Segundo a corporação, a dupla tentou fugir após furtar dois pacotes de fraldas de uma entrega que estava sendo feita pela funcionária de uma farmácia. Eles foram encontrados depois que a mulher passou a descrição aos agentes, que realizavam patrulhamento no local.

Ambos foram encaminhados para à 15ª DP (Gávea). Além de responder por furto, o homem também vai responder por corrupção de menores. Ambos já possuem passagem na polícia.