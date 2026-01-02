Aposta com 10 números do Rio acerta a Mega da Virada e ganha mais de R$ 181 milhões Agência Brasil
Uma outra aposta ganhadora também saiu da Grande São Paulo, em um bolão com 18 cotas feito em Franco da Rocha, na região metropolitana.
Após adiar o sorteio da Mega da Virada 2025 por problemas técnicos, o resultado foi dado pela Caixa na manhã desta quinta-feira (1º). O concurso entrou para a história pelo maior valor da premiação: R$ 1.091.357.286,52.
Segundo a Agência Brasil, a Caixa calculou 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas de todo o País.
As demais apostas vencedoras foram mais um bolão em Ponta Porã (MS), uma aposta simples em João Pessoa (PB) e duas apostas on-line nas cidades de Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro.
